三重男砍死親姊今相驗 妻子悲痛現身殯儀館

新北市三重昨（6）日發生一起人倫悲劇，一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，檢警今下午相驗死者遺體，兇嫌妻子低調悲痛現身。

兇嫌陳男妻子現身殯儀館相驗。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳男因不滿姊姊未將他列為千萬家產信託基金受益人，6日下午2時許在三重區三合路一處社區內，情緒失控持菜刀砍殺親生姊姊與妹妹，親姊胸口遭刺送醫不治，親妹右大腿、雙手掌多處刀傷，陳男妻子全程目擊阻止左手掌也遭劃傷，陳男訊後遭依殺人罪嫌送辦。

陳妻昨日案發後在醫院痛哭大喊「我到底該怎麼辦？」今（7）日下午檢警會同法醫在板橋殯儀館相驗陳姊遺體，陳妻既是死者家屬也是嫌犯妻子，她以家屬身分現身殯儀館，進出解剖室不時難過拭淚場面令人鼻酸，相驗結束後低調離開。

