三重男詭異陳屍路邊 多處擦挫傷送醫不治

男子陳屍路邊。（圖／東森新聞）





新北市三重區今（17日）清晨發生一起死亡案件。上午5時許，有民眾行經文化南路10巷時，發現一名年約30多歲男子倒臥路邊，立即報案請求協助。

警方與救護人員到場後，發現男子全身多處擦挫傷，已無生命跡象，救護人員緊急將其送往三重醫院急救，但仍宣告不治。

警方表示，男子身上沒有證件，無法判定身分，將積極調閱監視器釐清案情。目前初步判斷應是從一旁4、5樓的樓梯間墜落，詳細死亡過程警方還要逐一訪查住戶，需要進一步釐清案情。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

