三重男詭異陳屍路邊！死者身分曝光 前晚曾傳訊道別親人

新北市三重今天（17日）清晨傳出一起離奇命案，一名男子倒臥在文化南路一處巷弄內，背部大面積挫傷，已無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治，轄區三重警方到場逐戶訪查，並調閱監視器後，確認死者身分為在5樓租屋的吳姓男子，前一晚向親友傳訊告別後，清晨便被發現墜落1樓路面，目前已通知家屬到場製作筆錄，並將報請檢察官相驗，釐清確切死因。

據了解，警、消今天（17日）清晨5時許接獲報案指出，三重區文化南路一處巷弄，有男子失去生命跡象倒臥路邊，派員到場時，發現男子背部大面積挫傷，已無呼吸心跳經送往醫院搶救後仍宣告不治。

由於死者身上並無身分證明文件，無法確認身分，轄區三重分局只能逐戶進行訪查，後續確認死者身分為在5樓租屋的28歲吳姓男子，前一晚曾傳訊向親友道別後，今天上午就被發現倒臥1樓路面身亡，警方後續也將報請檢察官進行相驗，釐清吳男確切死因。

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

