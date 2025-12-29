三重男酒駕拒檢逃跑！8分鐘慘吞「19張罰單」

社會中心／楊佩怡報導

新北市三重街頭昨（28）日晚間上演一場警匪追逐！一名黃姓男子酒後開車搖晃不穩，遭到警方盤查時，竟猛踩油門加速逃逸。三重警方立即攔截圍捕，在約8分鐘內將黃男逼入死巷壓制。黃男酒測值高達 0.50mg/l，除了被依公共危險罪送辦，逃逸過程中因多次違規，更遭警方一口氣開出19張罰單，最高總罰鍰合計超過29萬元。





三重男酒駕拒檢竟肇逃！8分鐘狂違規「慘吞19張罰單」罰金恐逾29萬

三重男酒駕遭警攔截卻拒檢肇逃，警方隨即出動追捕，最終在死巷中逮到人。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

廣告 廣告

根據《東森新聞》報導，三重分局警員在28日晚間9時許巡邏，經過大同南路與環河南路口時，發現41歲黃男駕駛的車輛左右搖晃、形跡可疑，懷疑有酒駕或毒駕嫌疑。員警上前攔查時，黃男先是緩緩靠邊假意服從，卻趁員警下車之際突然加速狂飆。警方見狀隨即通報線上警力攔截圍捕，雙方展開激烈追逐。黃男為了躲避查緝，在三重市區橫衝直撞、蛇行，最終在晚間9時15分左右，因開進中正北路 540 巷的一處工廠死巷，無路可逃，只能下車束手就擒，當場被警方壓制在地。

三重男酒駕拒檢竟肇逃！8分鐘狂違規「慘吞19張罰單」罰金恐逾29萬

黃男酒駕拒檢逃逸8分鐘，因違反交通發規被連開19張罰單。（圖／翻攝畫面）

經警方調查發現，黃男目前無業且居無定所，平日開著父親的轎車代步。他向警方供稱，28日晚間在工地飲酒後，仍想要開車返回投宿的旅館。經施以吹氣酒測，其酒精濃度達 0.50mg/l，已遠超出法定標準值。除了刑事責任外，警方調閱監視器與行車紀錄器後，針對黃男逃逸期間的瘋狂違規行為逐一核對，共計開出19張罰單，總金額高達逾29萬元。開罰內容包括拒檢逃逸、酒駕各 1 件；闖紅燈 5 件、紅燈右轉 3 件；不依規定停讓 3 件；跨越雙黃線 2 件、變換車道及轉彎未打方向燈共 3 件；危險駕駛（迫使他車讓道）1 件。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：三重男酒駕拒檢竟肇逃！8分鐘狂違規「慘吞19張罰單」罰金恐逾6位數

更多民視新聞報導

台中女警恐嚇盧秀燕遭押！昔自爆「遭同事侵犯」貼文曝

小三邀台積電2寶爸激戰！傳訊「想被你吃掉」遭正宮抓包

高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光

