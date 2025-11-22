三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝
記者林盈君／新北報導
今（22日）上午，新北三重45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品、情緒失控，竟持鐵棍於路上隨機攻擊，毆傷62歲的許姓男子、60歲江姓妻子，而顏男犯案後，本來要騎乘機車落跑，卻被及時趕到的警員壓制逮捕，從曝光的監視器可以看到，當時身穿黃色外套的顏男，見到警員就心虛想跑，卻被警員當場壓制。
據了解，顏男於今天上午，疑似因吸食毒品而情緒失控，當街持鐵棍隨機攻擊，一路追打毆傷許男夫妻，附近民眾目擊也嚇壞，急忙報警處理。所幸警消所速趕抵，將許男夫妻送醫治療，2人均無生命危險。
而顏男犯案後，沿三和路四段382巷往永安北路方向移動，正準備騎機車逃離之際，警方循線及時趕抵，並從顏男機車內，查獲毒品安非他命，又發現犯案用的鐵棍，隨即依現行犯逮捕顏男，訊後將依傷害罪、及毒品危害防治條例，移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
