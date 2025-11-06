三重男鬼切大迴轉！害騎士攔腰撞上畫面曝光 等車民眾看傻眼

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市三重一名陳姓男子，昨天（5日）下午，騎車載著陳姓友人行經正義北路時，未料，前方陳姓男子駕車從路邊跨越雙黃線鬼切大迴轉，導致陳姓騎士煞車不及攔腰撞上，當場重摔在地，陳姓騎士臉部受傷，後方乘客則是臉部、腿部擦挫傷，所幸均無生命危險，突然其來的撞擊聲響，也讓一旁公車站牌等車民眾嚇壞，至於確切車禍原因仍待釐清，後續警方也針對陳姓轎車駕駛跨越雙黃線部分開單。

據了解，22歲陳姓機車騎士昨天（5日）下午3時許，騎車載著17歲陳姓友人行經三重正義北路，未料，行經安慶街口時，28歲陳姓男子駕駛轎車突然從路邊跨越雙黃線迴轉，導致他煞車不及攔腰撞上轎車，陳姓騎士與後方乘客當場摔倒在地。

救護人員到場時，發現陳姓機車騎士臉部受傷、陳姓乘客則是臉、腳部擦挫傷，經送醫後並無大礙；車禍巨大撞擊聲響，也讓當時在一旁公車站牌等車的民眾全都嚇一大跳。

轄區三重到場對雙方施以酒測，酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清，至於陳姓轎車駕駛違規跨越雙黃線部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》第48條2款「不依標誌、標線、號誌指示」開罰新台幣6百元以上，1800元以下罰鍰。

轎車鬼切大迴轉，導致機車煞車不及攔腰撞上。（圖／翻攝畫面）

