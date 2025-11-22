三重發生無差別攻擊！男疑吸毒情緒失控持棍砸傷2人 當場壓制送辦聲押

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

新北三重今（22）日上午發生一起隨機攻擊事件！一名顏姓男子持鐵棍公雞路邊民眾，導致2人受傷。警方獲報趕抵後，當場壓制逮捕顏男，整起案件從攻擊到逮捕不到15分鐘。警方偵訊後，已將顏男移送至新北地檢署並聲請羈押。

顏姓男子持鐵棍公雞路邊民眾，造成2人受傷，警方獲報趕抵後，當場壓制逮捕顏男。（圖／翻攝畫面）

據悉，45歲顏姓男子今（22）日上午9時33分，疑似因情緒失控、吸食毒品，在新北市三重區三和路四段382巷口，當街揮舞鐵棍，攻擊路上行人。剛好路過的62歲許男、60歲江姓妻子，不慎遭顏男毆傷頭部與手部，目前已送往新光醫院治療，無生命危險。

顏男犯案後，試圖騎車沿三和路四段382巷往永安北路方向逃亡，未料警方已抵達現場，以現行犯逮捕顏男，查扣犯案鐵棍一支。警方搜索顏男機車時，在置物箱中查獲一小包安非他命及2支使用過的吸管，遂依傷害、毒品現行犯逮捕到案。

顏姓男子疑似因情緒失控、吸食毒品，在新北市三重區三和路四段382巷口，當街揮舞鐵棍，攻擊路上行人。（圖／翻攝畫面）

警方偵訊後，因顏男涉犯《刑法》傷害罪及《毒品危害防治條例》，將他移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

