三重社會創新基地最新一期進駐團隊 熱烈招募

▲三重社創基地團隊「咖啡有的」傳遞心理健康社會處方籤。（圖：新北青年局提供）

新北市唯一以「社會企業」為主題的創業基地「新北青創三重社會創新基地」即日起展開最新一期進駐團隊招募。近二年來，基地成功輔導多組具代表性的社會創業團隊，新北青年局廣邀符合 SDGs（聯合國永續發展目標）創新業者踴躍申請。

青年局長邱兆梅指出，社會企業創業不同於一般商業創業，除改善社會問題，更須善用市場機制以確保永續經營。「三重社會創新基地」專注支持以「永續發展」與「社會影響力」為目標的新創團隊，導入經營診斷、顧問輔導、培力工作坊及影響力講座等完整機制，打造專屬育成場域。未來將提供展會、競賽及認證補助資源，協助團隊拓展市場。

基地位於三重中央公有零售市場四樓，鄰近捷運台北橋站，提供多元空間。近年培育團隊包括「咖啡有的」推出「開槓咖啡」與「心肌力工作坊」，在二○二四年獲 SEWF 認證及第十二屆菁網獎肯定；「夥伴好新媒體」以「真礙自媒體」計畫培訓身障者影音技能，並在帝亞吉歐 KEEP WALKING 計畫第二十一屆獲獎；「玩霸教育」以遊戲化教學推動環境教育，更新北青年局媒合下與輔大醫院兒少保護中心合作暑期公益課程，將環境教育導入弱勢家庭，讓永續概念融入日常。

最新一期招募自即日起至明（二○二六）年一月六日止，預計招募二十組團隊，進駐時間為二○二六年二月一日至二○二七年一月三十一日採虛擬進駐，沒有提供「專屬進駐團隊」辦公室，但可享創業輔導的全部內容。有興趣團隊請洽詢（02）2974-2212；或線上報名（https://ntpcyouth2022.pse.is/8fb8eq）。