三重社會創新基地 招募進駐團隊 邀社會創新業者

三重社創新基地定期舉辦影響力講座，協助團隊擴大商業及社會影響力。（新北市青年局提供）

新北市唯一以「社會企業」為主題的創業基地「新北青創三重社會創新基地」即日起招募最新一期進駐團隊。本基地近2年輔導許多成功社會創業團隊，新北市青年局廣邀符合聯合國永續發展目標（SDGs）的社會創新業者踴躍申請進駐，讓新北市協助放大社會影響力。

青年局說明，「新北青創三重社會創新基地」位於三重中央公有零售市場4樓，鄰近捷運台北橋站，提供多元活動空間、會議室及共同工作空間，近2年來已培育具代表性的指標團隊。包括經過輔導，「咖啡有的」團隊以心理健康為核心推出「開槓咖啡」與「心肌力工作坊」，更獲得國際社會企業SEWF認證及第12屆菁網獎肯定。

青年局長邱兆梅表示，「三重社會創新基地」專注於支持以「永續發展」與「社會影響力」為目標的新創團隊，導入經營診斷、顧問輔導、主題式培力工作坊及影響力講座等完整輔導機制，打造專屬社會創新團隊專業育成場域。邱兆梅強調，未來將提供進駐團隊參加國內外展會、競賽與申請認證等補助資源，協助團隊擴大商業及社會影響力。

進駐團隊「玩霸教育」以遊戲化教學推動永續與環境教育，榮獲教育創新大獎項肯定，並入選5％ Design Action《2025 永續教科書》，且在青年局媒合下，與輔大醫院兒少保護中心合作暑期公益課程，將環境教育導入弱勢家庭，讓永續概念融入日常生活。

青年局說，「三重社會創新基地」最新一期招募即日起至民國115年1月6日止，預計招募20組團隊，歡迎對SDGs社會創新產業有興趣與熱情的青年團隊至新北市青年局官網申請進駐。

