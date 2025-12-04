三重神店「阿田油飯」這天回歸！老饕：用新台幣下架

生活中心／李明融報導

新北市三重知名小吃「阿田油飯」在地經營超過50年，不過老闆2024年1月宣布歇業，讓大批老顧客難怪表示「口袋名單又少一間了」，不過近日傳出好消息，阿田油飯確定由老闆女兒接手經營，預計於12月中下旬重新開業，目前店家尚未正式公告，不少老饕已經相當期待，「一定用新台幣下架」。

三重電信街的阿田油飯經營超過50年，因老闆健康因素去年宣布歇業。（圖／翻攝自Google Map）位於三重電信街的阿田油飯經營超過50年，除了是當地人必去的美食店家之外，也是外地人到當地必吃的美食之一，該店過去經常大排長龍，更創下開店4小時就賣光的紀錄，然而隨著老闆年事增長，出現腰痛問題，2024年宣布暫停營業，不過老闆女兒有接手意願，但因為女兒學習進度及老闆健康狀況都是不確定因素，因此重新開業的時間一直無法確定。

阿田油飯將回歸，不少老饕相當期待。（圖／翻攝自Google Map）

近日有網友在Threads上發文表示，阿田油飯預計在12月中下旬重新開張，消息曝光後，引發大批老饕關注，紛紛期待表示「這是三重我最愛吃的油飯」、「希望老闆身體健康，期待吃到老闆的油飯」，甚至有網友迫不及待到Google評論留言「老闆，什麼時候要再開業啦？拜託啦，開啦」、「老闆什麼時候重開呀？一直心心念念的油飯」。臉書粉專「我是三重人We Are Here」也分享了阿田油飯即將回歸的消息，網友得知後紛紛表示「太棒了，好味道繼續傳承，又有口福了，一定用新台幣支持」、「謝謝老闆的女兒願意接手，讓我們可以繼續吃到從小吃到大的油飯」、「老味道要回歸了」。

