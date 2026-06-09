三重綠營小雞打臉蘇貞昌 王威元：李四川三重、三重埔都講過

記者黃秋儒／新北報導

針對蘇巧慧陣營的三重區議員顏蔚慈質疑，李四川講三重(Sam-tiông)不是說三重埔(Sann-tîng-poo)，完全是外地人的講法，國民黨新北市三重區議員王威元表示，6月6日三重先嗇宮恭迎山邊媽祖的地方大活動中，李四川致詞時就是講「三重埔」(Sann-tîng-poo)，證明李四川無論是三重、三重埔都會講，顏蔚慈完全不關心地方活動、未掌握訊息，只會造假抹黑，結果反而打臉曾講三重(Sam-tiông)的總統賴清德、前行政院長蘇貞昌。

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王威元表示，自己當天也有出席6月6日三重先嗇宮恭迎山邊媽祖的活動，李四川致詞時正是以「三重埔」(Sann-tîng-poo)稱呼三重，代表無論是三重、三重埔，李四川都會講，而語言本來就是經常通用，如賴清德及前蘇貞昌過去在地方輔選或出席新北市公開活動時，也都是非常自然地稱呼「三重」(Sam-tiông)，而非每次都說「三重埔」，若照蘇巧慧陣營及顏蔚慈的邏輯，賴清德跟蘇貞昌就是對三重不熟？是新北外地人？這也代表蘇巧慧是新北外地人的女兒？

王威元提到，顏蔚慈想酸別人卻招招打中自己人，身為在地議員，連自己選區內重要信仰中心先嗇宮的活動都不關心、沒出席，竟然還有時間拿台語地名讀音來酸李四川？「請問顏蔚慈是不是真的很閒？如果這麼閒，那應該先去糾正蘇貞昌跟賴清德的台語發音！」有空噴政治口水，不如多花時間出席自己選區的活動，才對得起在地選民。