三重義警相挺治安 農曆春節前送暖贈慰問金

新北市警局三重分局九日起展開為期十五日的春安工作。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

因應115年農曆春節連續假期將至，新北市政府警察局三重分局於昨（9）日22時起至2月23日24時實施為期15日的「115年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓三重市民安心過好年。

三重警分局指出，為激勵三重警分局全體員警及義警、民防人員士氣，三重警分局義警中隊長許誥及民防中隊長陳惟國特地於昨日下午撥冗前往三重分局，在三重警分局分局長黃國政及副分局長施嘉文的全程陪同下，致贈三重員警及義警、民防人員春節慰問金，表達對三重分局維護治安的高度肯定及讚許。

三重警分局長黃國政表示，所謂「警力有限、民力無窮」，惟有警民一心、團結一致，警方許多治安維護及交通疏導工作才得以順利執行。三重分局非常感謝義警、民防中隊長長期以來對三重分局員警的支持及鼓勵，三重分局將於春節期間加強各金融機關安全維護，同時加強取締賭場、掃蕩毒品及打擊詐欺等不法犯罪，讓三重市民能渡過一個平安喜樂的農曆春節假期。