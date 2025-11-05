三重老字號魯肉飯店改賣「素肉」饕客怒轟炸欺 衛生局要查了

魯肉飯現已全部使用素肉替代。（圖／中國時報張鎧乙攝）

國內爆發首例非洲豬瘟確診案例，行政院祭出全國性「禁宰、禁運」措施，為期15天，導致各地以豬肉為主的餐飲業者陷入困境。新北三重知名魯肉飯店家因肉源短缺，改用「素肉」販售魯肉飯，引發顧客強烈反彈。新北市衛生局表示，將派員前往稽查食材與標示是否符合規定，若有不實情形，最高可開罰400萬元。

多名顧客在Google評論留言痛批，表示外帶魯肉飯回家後發現「全是素料」，甚至有人連問3次「肉呢？」氣得留下「垃圾店家」等字眼。有網友直言：「用素肉也不先講，笑死，為了賺幾天的小錢把幾十年的信譽賠掉。」另一人則說：「可以理解沒豬肉，但應該先告知每位客人，讓人自己選，不該隱瞞。」

記者5日中午實地走訪現場，店內牆上貼有紅紙公告，內容寫道：「敬請顧客包涵，本店有加部分素肉，因全國禁宰，肉供應有限。」業者表示，政府於10月22日發布禁宰令後，店內僅能依靠冷凍庫中最後一批豬肉撐場直到11月4日，「我們從一開始混合1／3素肉，到後來2／3，最後豬肉全用完，只能全素肉。」

魯肉飯店家在店內張貼的公告。（圖／中國時報張鎧乙攝）

店家強調，公告已張貼在明顯處，也會口頭提醒客人，「如果客人不想吃素肉，我們也不會強加。」至於是否考慮進口豬肉？業者坦言：「有試過，但味道和國產溫體豬差太多，不敢用。」

三重地區其他知名魯肉飯如「今大」、「店小二」等，同樣因豬肉庫存用罄選擇暫時停業。業者透露，大家都盼著11月7日禁令解除後，能恢復正常營運。

新北市衛生局回應指出，今日將派員前往稽查，針對其食材來源與現場標示進行比對。若發現有「標示不實」情形，將依《食安法》第28條規定，處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

