三重聖誕夜機車自撞護欄 後座68歲婦人命危送醫

新北市三重區疏洪五路二段25日晚間9時許，發生一起重大車禍。一輛雙載機車在靠近婚紗廣場一帶不明原因自撞路旁護欄，造成後座68歲梁姓婦人當場失去生命跡象，騎車的42歲蕭姓女子雖身受擦傷，仍立即報案求助。

初步調查指出，事發當時蕭女載著梁女行經事故路段時，疑似操作不慎撞上護欄，兩人當場摔飛至路面。蕭女左側肢體有擦傷，梁女則臉部與下巴重創，出血嚴重，現場即呈無呼吸脈搏狀態。

新北市消防局表示，救護人員趕抵現場時，發現一名年約68歲女性已無生命跡象，下巴出現大面積撕裂傷，隨即實施CPR急救並送醫搶救，但其傷勢嚴重，情況不樂觀。梁女為當時乘坐機車之乘客。

警方指出，根據騎士蕭女供稱，騎乘機車途中未察覺護欄距離過近，不慎自撞後摔車。經現場勘查與初步酒測，蕭女並無酒駕情事。警方已依規定完成現場紀錄、採證與測繪，並將持續調查事故發生的詳細原因。

