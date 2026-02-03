三重興華公園停車場 4月完工

新北市交通局副局長曾招雄視察長安立體停車場工程。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

為改善新北市三重、蘆洲地區長期停車需求，交通局副局長曾招雄三日視察三重區興華公園地下停車場及蘆洲區長安立體停車場工程進度。

曾招雄表示，市長侯友宜上任以來，市府已投入近九十六億元在三蘆地區興建十七座立體停車場，目前已有七座完工啟用、八座施工中，另有兩座進入設計階段，總計可新增五千四百二十九格汽車停車位與四千九百零三格機車停車位。

曾招雄指出，三重區興華公園地下停車場總經費約五點二億元，其中前瞻計畫補助一點五億元、市府停管基金自籌三點七億元，規劃地下三層可提供二百零八格汽車停車位，並同步進行地面層公園體改善，退縮新設人行道、加寬周圍道路空間，兼顧停車需求和行人、行車安全。目前工程進度已達百分之九十六，預計四月完工。

總經費約七點二億元的蘆洲長安立體停車場工程前瞻補助一點三億元，其餘由市府停管基金自籌五點九億元，將原機械式停車場改建為地下一層、地上八層的立體停車場，汽車停車位也加倍增多至三百八十二格，不僅大幅紓解在地停車的壓力，一樓還將設置老人共餐活動空間，兼顧社區服務，落實公共設施多目標使用。

停管科長吳清哲指出，交通局和監造團隊嚴格把關工程品質和進度，蘆洲長安立體停車場工程更獲新北市友善建築工地一般建築組優等，是該屆唯一獲獎的政府機關工程，目前整體進度為百分之七十五，目標明年十月完工。