三重行車糾紛！ 「被叭自摔」暴走 男持利器追情侶

新北市 / 綜合報導

新北市三重區昨(1)日深夜發生一起行車糾紛，龔姓男子騎在車道中間，到了路口想要右轉卻沒打方向燈，被許姓騎士按喇叭提醒後 剎 車不及自摔，沒想到男子一氣之下跑回家拿出利器跟鐵棍，並當街追趕許姓騎士與他的女朋友，甚至還動手砸車，嚇的周圍路人趕緊報警處理。警方獲報到場也立即將人帶返所，並在詢後依違反社維法及恐嚇罪，將人移送法辦。

男子身穿雨衣手持利器，不斷指手畫腳向遠處叫囂，目擊民眾說：「趕快，趕快報警。」民眾見到長長一把利器，被男子拿在手中揮舞，嚇壞了趕緊報警，但員警到場後，男子仍不善罷甘休。

龔姓男子VS.許姓騎士VS.員警說：「怎樣，不是很兇，對啊，幹什麼東西啊。」朝著許姓男子步步進逼，還不忘出口挑釁，全因為這件事。當事騎士女友說：「行車糾紛吧，但我們機車都沒有碰到，反正就是他騎車然後要右轉，完全沒有打方向燈，然後就差點撞到我男朋友。晚上11點左右有行車糾紛但沒碰撞到，他沒打方向燈差點擦撞我男友自摔」

記者羅立安說：「事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子當時在路口摔車之後，心生不滿，馬上衝回家，拿了利器跟鐵棍出來要與許姓男子理論。」事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子在路口摔車後心生不滿，跑回家拿了利器跟鐵棍出來，要與許姓男子理論，行經路口時，騎在車道中間的龔姓男子，沒有打方向燈就突然右轉，讓許姓男子被嚇了一跳按了一聲喇叭示警，沒想到龔姓男子因此打滑摔車。

當事騎士女友說：「他起來之後，他就很生氣他就一直對我們叫囂，罵三字經，什麼都有，超可怕，我們就很害怕直接往後跑。他那個還把我機車就推倒，推到馬路中間，然後拿酒瓶砸我機車。」龔姓男子VS.許姓男子VS.員警說：「怎樣，不是很兇(小聲一點啦)。」情緒激動還不斷提高音量，雙方隔空互嗆你一句我一句，像是把大批員警當成空氣。 三重分局慈福所所長俞明廷說：「犯嫌於變換車道時，

遭後方機車騎士按鳴喇叭後不慎自摔，雙方遂發生口角糾紛。」據了解龔姓男子有傷害等等前科，警方當下也立即將他逮捕返所，詢後將依違反社維法，及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。

