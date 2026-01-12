三重街友「穴居」中興橋 被發現陳屍床上多時

警方到場進行採證。（圖／翻攝畫面）





新北市三重一名陳姓街友，平時睡在中興橋與堤防間的涵洞處，今天（12日）下午，卻被人發現倒臥在簡陋的住處床上，已無呼吸心跳，警方獲報到場，發現陳男已經死亡，經現場勘驗初步排除外力介入，也無打鬥跡象，確切死因仍待相驗釐清。

據悉，新北市三重的四座重要聯外橋樑，重新橋、中山橋、忠孝橋及中興橋都會有街友睡在橋樑與堤防間的涵洞，過著「穴居」生活，雖然可以遮風避雨，但因車輛進出頻繁十分吵雜，加上寒流一波接著一波來襲，簡陋的住處完全擋不住冷風不斷地侵襲。

廣告 廣告

而平時睡在中興橋的60歲陳姓男子，今天（12日）下午3時許，被發現倒臥在床上，已無呼吸心跳，警方到場時，發現他已經死亡，經封鎖現場採證，發現他身上並無任何外傷，現場並無打鬥痕跡，初步排除外力介入，至於是天冷猝死還是患病過世，後續也將報請檢察官進行司法相驗。

更多東森新聞報導

快訊／輔仁大學傳火警！2樓教室竄火冒灰煙 消防馳援灌救

萬里工安意外！2工人涵洞施工疑吸入硫化氫 1命危1昏厥

五股坑溪被染綠！五重溪被染白 環保局秒抓兇手祭重罰

