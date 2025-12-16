三重街邊驚見「包尿布獼猴」 新北動保處：已帶回妥善安置、將追查飼主

新北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有民眾目擊新北市三重區一處出現一隻包著尿布的台灣獼猴，在機車椅墊上東張西望、爬來爬去，急忙PO文尋主。對此，新北市動保處也回應，表示已由動保處人員帶回妥善安置，後續將追查飼主，並依《動保法》裁罰。

一名網友在臉書粉專「我是三重人 We Are Here」貼出影片，表示在大同北路跟民生街口遇到一隻包尿布的小猴子，直呼「平常都說三重一堆猴子，但這次是真的」。貼文曝光，網友也紛紛留言，「有包尿布是有人養的」、「印象中不能養，小心觸法」、「找到誰養的要罰錢了」、「哪來爛飼主？不能養不知道嗎？」、「原來有車的地方就會產生猴子是真的」、「台灣可以養猴子嗎」。

新北市動保處則留言說明，該隻獼猴已由動保處人員帶回妥善安置，後續將追查飼主，並依《動保法》裁罰。依據動保法第八條獼猴已列為禁止飼養動物，民眾如掌握相關飼養或來源資訊，請撥打1999市民服務專線通報，以利案件迅速釐清與依法處置，共同維護公共安全及動物福利。

