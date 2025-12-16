三重街頭見「尿布猴」 動保處：私自飼養最高罰25萬

新北市三重街口出現一隻包尿布的獼猴，引起民眾關注，動保處接獲通報後前往將獼猴帶回安置，確認為人工飼養。專家提醒，獼猴易感染泡疹B病毒，為人畜共通傳染病，非法飼養恐危害公共安全，且依《動保法》規定，台灣獼猴自2021年起禁止飼養，違者最高可處25萬元罰鍰，動保單位將追查飼主並依法開罰。

民眾用手機拍下一隻活潑的小獼猴，在機車坐墊上不停跳來跳去，還不斷東張西望，仔細看牠的身上包著尿布，疑似是有人把獼猴當成寵物飼養，轄區警方在接獲通報之後立即到場，先將牠帶回派出所，並由動保處介入處理。

台灣獼猴易感染泡疹B病毒 「恐人畜傳染」禁止飼養

新北市動保處長楊淑方指出，該獼猴包有尿片，為人為飼養，並提醒獼猴易感染人畜共通傳染性疾病「泡疹B病毒」，且台灣獼猴自2021年10月1日起就已被列為禁止飼養動物，違者將依《動保法》第26條，最高可處25萬元罰鍰，後續將追究飼主非法飼養責任，依規定開罰。

據了解，現在獼猴只有開放給特定用途來飼養，像是學術研究、救傷收容等等，而且還必須先經過合法登記，因此像是這類私自飼養獼猴的行為，其實已經觸犯《動保法》，提醒民眾切勿以身試法，否則荷包恐怕因此大失血。

新北／賴心怡 責任編輯／馮康蕙

