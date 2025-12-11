三重衛生所牆面斑駁、漏水霉斑 議員促即刻改善、不可再拖

民進黨議員陳啟能辦公室執行長陳俊維實地勘查。（議員陳啟能提供）

新北市衛生局11日表示，三重衛生所現址自民國81年完成重擴建後已逾30年，設施確實老舊，全市衛生所皆會逐年汰換更新，而三重衛生所也將於明年搬遷至第2行政中心，屆時將全面打造嶄新的服務環境。不過，民進黨議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維實地勘查後直言，搬遷前還有空窗期，不能放著不管，呼籲市府立即改善現有設備，避免影響民眾就醫品質。

陳啟能與陳俊維日前前往三重衛生所，甫踏進大樓，迎面而來的是破損斑駁的牆面、發霉潮濕的天花板，以及磨損嚴重的候診椅，院內洗手台周邊剝落、積水與霉痕更一覽無遺。樓梯外牆的磁磚與油漆早已龜裂脫落，扶手包覆膠帶，宛如「勉強撐著」的公共空間，讓陪同的議員直呼：「這裡是民眾看病的地方，不該是這樣的環境。」

三重衛生所設施老舊。（議員陳啟能提供）

陳俊維指出，許多到衛生所接種、抽血、就醫的居民，面對這些年久失修的空間早已苦不堪言；最常被使用的輪椅、候診椅、洗手台、飲水設備等都明顯過度老化，甚至影響長者與病患安全。他說，衛生所主任坦言建物已有50年以上歷史，設備確實不堪使用，但礙於搬遷計畫，許多更新延宕，「但現況無法再拖」。

陳啟能表示，衛生所是第一線公共醫療的重要基礎，民眾最需要的是「安心、乾淨、可依靠」的就醫環境，而不是進門就先看到壁癌、破椅子、漏水與霉斑。他已要求衛生所列出完整設備汰換清單，承諾將協助向市府爭取經費，讓現有場所至少達到基本安全與舒適標準。

對此，衛生局回應，三重衛生所每年皆有設備更新作業，並非完全停滯；未來搬遷至第2行政中心後，將提供更完整、友善的醫療與服務空間。然而，針對現階段改善需求，衛生局也將與衛生所研議優先汰換項目，逐步提升環境品質。

