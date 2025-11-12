三重警偕超商店員攔阻詐騙 查緝取簿手及收水等多名犯嫌





三重分局大有派出所日前接獲轄內7-11門市店員通報，稱有疑似詐欺包裹，員警立即前往現場，同時店員藉故拖延犯嫌結帳速度，在犯嫌成功領取包裹時警方隨即表明身分，查看包裹內確實為詐欺被害人所寄之銀行金融卡等，後續循線逮捕上游兩名收水犯嫌，本案查扣金額8萬元整、手機3支、工作證5張、筆記型電腦一台、交貨便專用袋二批、金融卡21張等，攔阻詐欺績效顯著。

三重分局於今年9月起陸續舉辦多場超商攔阻詐欺座談會，由三重分局偵查隊及派出所共同邀請轄區超商店長及店員參與，並特別宣導善用超商、警察共同群組通報等等，以便派出所警力第一時間到場協助。三重分局長黃國政也立即親自前往該7-11門市頒發獎狀及獎金，即時感謝超商店員一同打擊詐欺犯罪。

三重分局長黃國政呼籲，詐騙集團常以高額補助、就業資金、快速獲利等名目誘騙民眾寄出個人證件及金融卡等，請民眾務必提高警覺，切勿輕信網路訊息或寄送金融卡片等私人物品，若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問，亦可上警政署設立之打詐儀表板，參考最新詐騙手法，防止受騙。

