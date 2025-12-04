三重警盤查違規停車 毒品通緝犯心虛跑給警追

社會中心／黃國誠 劉毓琦 新北市報導

違規停車，意外被警方查出通緝身分，還跑給警察追！新北市三重分局員警巡邏時，發現車輛違規停放，準備上前盤查時，後座乘客突然拔腿狂奔，員警立刻追上前壓制，一查之下，發現男子是一名毒品通緝犯，他和駕駛身上，還藏有多種毒品。

沿街掉鞋，打著赤腳雙手被上銬，警方跑了好一大段路，才把準備落跑的林姓通緝犯，逮個正著，追捕過程警車還一度倒在地上，嫌犯身上物品更是掉了滿地。警方表示「這是他的東西嗎對。」

廣告 廣告

三重警盤查違規停車 毒品通緝犯心虛還想落跑

林姓駕駛持有海洛因及喪屍煙彈 雙手一度緊抓毒品不放（圖／民視新聞）

警方盤查違規停車，後座乘客58歲林姓男子，卻是趁機開門落跑，警方一查發現他不但是毒品通緝犯，身上更被查獲兩顆依托咪酯煙彈2顆，回頭針對車上駕駛盤查，對方卻緊抓著口袋不放。警方vs.林姓駕駛「手啦手伸出來伸出來啦，張開張開你這個就依托咪酯，你現在要說什麼。」

三重警盤查違規停車 毒品通緝犯心虛還想落跑

陳姓副駕駛持有喪屍煙彈 一併被警方查獲（圖／民視新聞）

在警方要求下，男子最後鬆開雙手，原來72歲林姓駕駛，口袋裡同樣藏有毒品，包括兩包海洛因、一罐依托咪酯煙油，以及一顆依托咪酯煙彈，就連副駕駛一併也持有毒品。警方vs.陳姓副駕駛「煙彈嘛你這就毒品嘛，在那邊假鬼假怪。」坐在副駕駛座的陳姓男子，身上被起出兩顆喪屍煙彈，一車三人通通持毒被抓。厚德所所長廖廷浩表示「本案犯嫌三人，分別依違反毒品危害防制條例，妨害公務及公共危險等罪，移送新北地檢署偵辦。」違規停車形跡可疑，警方機警盤查，不但查獲毒品，更抓到毒品通緝犯。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：三重警盤查違規停車 毒品通緝犯心虛還想落跑

更多民視新聞報導

扯! 男在路中央睡1小時 手握"喪屍煙彈盒"

騎車搖搖晃晃被攔查 心虛丟電子煙仍被警識破

通緝犯疑毒駕拒檢逃逸 「車卡鐵道」棄車落跑仍遭逮

