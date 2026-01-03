三重賓士暴衝追撞汽車！駕駛拒「唾液快篩」重罰18萬 驚險瞬間曝光

記者林盈君／新北報導

2日晚間10時許，新北市三重區重陽路三段、中正北路口，發生一起車禍事故，27歲黃姓男子駕駛白色賓士車，欲左轉中正北路時，突然失控追撞前方的白色汽車，導致34歲林女駕駛的白色汽車，整台車被撞上分隔島；賓士車車頭凹陷，車上乘客林男手腳擦挫傷，被送往三重醫院治療。

三重白色賓士車追撞汽車，肇事駕駛拒絕唾液快篩遭罰18萬。（圖／翻攝畫面）

從曝光的監視器畫面可以看到，黃男駕駛的賓士車，於重陽路三段往重新路方向行駛，欲左轉中正北路時，突然暴衝追撞前方的白色汽車，因撞擊力道巨大，正在待轉的黃女之車輛被撞上分隔島；賓士車乘客22歲林男，手腳輕微擦挫傷。

警消獲報趕抵，確認黃女無酒駕；不過肇事駕駛黃男，拒絕接受唾液快篩試劑之檢測，警方隨即告知相關權利及法律效果後，，依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項規定舉發，將處以新台幣18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，當場移置保管該車輛，同時依35條第九項規定吊扣該車號牌。

不良行為，請勿模仿！

