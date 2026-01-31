三重越堤道死亡車禍！機車失控撞護欄 騎士傷重不治

新北市三重區14號越堤道下坡處，今（31）日清晨6時許發生一起死亡車禍。一名46歲林姓男子騎乘機車行經該路段時，疑似失控撞上路旁護欄，隨後車輛又波及前方停等紅燈的另一輛機車，造成前車損壞，肇事林姓騎士則傷重不治。

肇事的林姓男子駕駛機車行經14號越堤道下坡路段時，突然失控猛撞護欄。（圖／警方提供）

根據警方初步調查，事故發生於清晨6時12分，當時天色微亮，肇事的林姓男子駕駛機車行經14號越堤道下坡路段時，突然失控猛撞護欄，隨後車輛失控，撞上前方停等紅燈的另一名46歲林姓騎士。猛烈的衝擊導致肇事林男重摔倒地，當場失去意識，機車零件散落一地。

救護人員隨即將肇事林男送往醫院搶救，但最終仍因傷重不治。（圖／警方提供）

接獲通報後，警消人員迅速趕赴現場，對交通進行疏導，同時封鎖事故現場，進行勘查、採證、照相和測繪作業。救護人員隨即將肇事林男送往醫院搶救，但最終仍因傷重不治。而遭波及的另一名林姓騎士則僅有車輛受損，未受人身傷害。

警方表示，初步檢測顯示，被撞的林姓騎士並無酒駕，至於肇事林男的酒測數值則需進一步檢驗確認。詳細的肇事原因和責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

