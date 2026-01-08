三重透天工廠起火直竄黑煙 4人受困頂樓獲救

新北市三重一處工廠今(8)日上午驚傳火警，4名員工一度受困逃至頂樓安全處待救。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市三重區今(8)日上午發生一處工廠傳出火警。事發當下傳出4名員工一度受困逃至頂樓等待救援，所幸救出後意識清楚、無生命危險。詳細起火原因仍待後續調查釐清。

事發在三重頂崁工業區一棟3層樓透天、頂樓加蓋的小型工廠，上午約10時許，1樓突冒出大量濃煙與火勢，因門口停放機車起火燃燒，導致逃生通道受阻，4名員工一度受困並逃至頂樓安全區等待救援。

新北市消防局上午10時19分許接獲通報，隨即派遣12個分隊、共44輛消防車及80名消防人員趕赴現場搶救，迅速佈線滅火並清除障礙物，同步確認受困人員位置。待火勢控制、逃生通道淨空後，4名受困民眾陸續被救出。4人被救出後意識清楚，檢視有輕微嗆傷與燙傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。火勢已於上午11時許撲滅，至於詳細起火原因仍待後續調查釐清。

