三重還是三重埔？綠砲轟李四川台語 他翻影片打臉：賴清德、蘇貞昌都這樣念

​國民黨新北市長參選人李四川日前稱「三重」的台語發音為「Sam-tiông」，綠營議員張之豪卻表示三重的台語是三重埔「Sann-ting-poo」並強調台灣許多地名，如果只是照字面上來念，就會貽笑大方，關於三重台語發音意外掀起兩派論戰。不過，國民黨前發言人鄧凱勛翻出總統賴清德、前行政院長蘇貞昌在站台時的影片，都用台語稱三重為「Sam-tiông」，並非綠議員所說的三重埔「Sann-ting-poo」，他也狠酸，「敵人就在本能寺」

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國民黨新北市長參選人李四川日前造訪三重名店「今大滷肉飯」，拍片喊話「來三重不能不吃滷肉飯」，李四川在片中講到「三重」的台語發音是直接念「Sam-tiông」。民進黨基隆市議員張之豪對此表示，三重的台語是三重埔「Sann-ting-poo」，到地方念對地名是基本，「李四川先生，你好像對新北市不太熟」。

三重還是 三重埔？賴清德、蘇貞昌過往也講 三重 「Sam tiông」 ​

對此，鄧凱勛表示，張之豪批評李四川把三重念成「Sam tiông」是不懂新北，但翻出「教育部臺灣台語常用詞辭典」馬上打臉，因為這個念法完全正確，且更尷尬的是，連賴清德、蘇貞昌，在台上致詞時也都是念「Sam tiông」。

「敵人就在本能寺。」鄧凱勛貼出賴、蘇過往影片酸，張之豪身為民意代表，問政水準居然跟側翼一樣，連最基本的查證都不做就急著開砲，以為撿到槍但手裡拿的是一把周星馳電影裡的「古靈精怪槍」，往前開槍會往後射，扎扎實實打在自家黨主席跟老縣長身上，真的是貽笑大方。

鄧凱勛強調，以李四川在新北的好人氣，以及其「穩健務實、實在做事」的風格，絕對不是民進黨這種吹毛求疵、瘋狂自爆的泥巴戰可以撼動。新北市民要的是會做事的人，不是民進黨這些會抹黑、會造謠的人。

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