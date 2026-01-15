【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花妹頭顱棄公廁！一封匿名信揭驚世悲劇

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／任性出版提供）

親哥哥親手殺死「校花妹妹」！一封匿名信，揭開最殘忍的家庭悲劇。新北市三重一名曾被封為「校花」的女子陳婉婷，遭親哥哥陳佳富殺害後砍下頭顱，還用鹽巴醃漬保存，再丟棄在公廁。警方查出，兇手陳佳富因不滿妹妹淪為援交妹吵到他，又因為缺錢結婚，竟動起詐領保險金殺機。死者媽媽南下認屍，一眼認出就是女兒陳婉婷，但這名媽媽萬萬沒想到，殺死自己女兒的人，竟然是自己的親生兒子。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／AI 生成示意圖）

匿名信冷靜異常警方不敢輕忽 竟揭開驚人兇殺案

民國102年3月15日，新北市三重警分局大同派出所，收到一封沒有署名的信件。信中文字筆畫重複、結構異常，卻清楚交代地點與死者姓名：「警察好：陳婉婷的屍體在嘉義水上鄉農會旁兩百公尺的涼亭旁的男廁所裡面。請你好好安葬他，我沒錢葬他。謝謝你。好心人留」。信末還寫下：「請你好好安葬她，我沒錢葬她。」語氣平靜冷酷。



警方第一時間研判，這封信不像惡作劇，更像是「一定會被看到」的刻意投遞。即便內容駭人，仍立即將信件傳真至嘉義縣水上分局，請當地警方緊急查證，以防萬一。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

公廁水箱藏異物 警打開七層包裹驚見醃漬人頭

當天傍晚六點，嘉義警方在水上鄉「璿宿上天宮」旁的公廁，發現放置於馬桶水箱上的不明塑膠袋。但塑膠袋體積不大，警方原本以為，裡面可能只是惡作劇放著動物的屍體而已，沒想到員警一層又一層打開塑膠袋後，竟裝著一顆用食鹽醃漬的頭顱！還附上一張字條寫著「身份＝三重陳婉婷」。



警方嚇了一跳，隨即封鎖現場進行調查。這顆頭顱被用大賣場塑膠袋、超商塑膠袋、飼料袋、外套、T-shirt、短褲、留有精液的女用內褲，整整包裹7層。當警方拆到第3、4層時，就飄散出難聞的阿摩尼亞臭味，拆到最後，發現這顆頭顱被厚度大約1公分的鹽巴醃漬起來，第一時間無法判斷是男是女，而且頭顱的切面整齊，脖子的部分完全不留。這駭人的景象，連身經百戰的警察都毛骨悚然。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

兇手殘忍砍頭還鹽醃處理 法醫難從遺體判死期

警方研判，把頭顱用鹽巴醃漬起來，可能是想讓頭顱更利於保存，或是想要破壞跡證，讓人無法判斷行凶時間。根據法醫表示，頭顱的切割傷口平整，也因為被鹽巴醃過、冰過， 導致細胞改變，無法研判死亡時間。而且奇怪的是，頭顱裡的血液流得十分乾淨，研判死者可能在死前就被放血，或是死後心跳完全停止時再放血。這些頭顱的處理方式，是否也顯示凶手可能從事廚師或屠宰專業的工作？

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

死者媽媽母親一眼認出是女兒 她的衣服、缺牙證實慘遭殺害

警方先從失蹤人口資料當中，查詢這位叫做「陳婉婷」的人，發現全臺共有64位陳婉婷失蹤，經過濾後，鎖定新北三重一位年齡相仿的同名失蹤女子，趕緊聯繫家屬南下認屍。即便頭顱當時已乾皺，死者媽媽仍一眼就認出包裹頭顱的衣服是自己買給女兒的， 另外死者上排缺牙特徵也跟女兒相符，難過的當場掩面痛哭。後續，經採集媽媽的DNA與頭顱做親子鑑定比對後，證實這個被鹽巴醃漬的頭顱，就是失蹤好幾個月的陳婉婷。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

死者陳婉婷曾是校花 破碎人生背景曝光領有精神障礙身心手冊

警方調查，陳家一共有5名兒女，陳婉婷排行第4，上有2名哥哥、一個姊姊，下有一個弟弟。陳婉婷長相清秀，在學校時，被封為校花。18歲就結婚生子，卻因丈夫外遇離婚，她受不了打擊一度開瓦斯輕生，雖然保住一命，但因為傷及腦部，造成精神狀態出現問題。



鄰居表示，陳婉婷時常濃妝豔抹，並且只穿著睡衣在附近閒晃。陳婉婷領有精神障礙的身心障礙手冊，也申請為低收入戶，沒有工作的她，每月可領政府補助約一萬兩千多元，並與37歲二哥陳佳富同住在三重中央南路公寓中，平時主要靠媽媽接濟。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

死者陳婉婷菸癮重輪援交妹 與同住二哥陳佳富長期失和

鄰居透露，陳婉婷的菸癮極大，為了買菸時不時跟鄰居要錢，或讓陌生男子「摸胸」 換錢來買菸，也常以每次500元的代價到賓館，或到家中進行性交易，讓同住的二哥陳佳富十分不滿。警方研判，陳婉婷的生活狀態，早已讓家庭處於高度緊繃與失控邊緣，成為後續悲劇的重要背景。

兇手陳佳富曾跪地求破案 沒想到匿名信字跡卻出賣了他

為了調查陳婉婷被殺害的動機，案發後，第一時間警方開始從她的人際交往關係來進行調查，也找來與她同住的二哥陳佳富來問訊，二哥一聽到妹妹的死訊，在警局表現出十分激動，下跪要警方找到殺害妹妹的凶手。警方隨即先從二哥陳佳富住處展開調查。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

民國102年3月15日，新北警方鑑識人員先從收到的匿名信，與陳佳富的日常書寫筆跡進行初步比對，發現匿名信字跡「園」、「警」、「察」、「體」、「言」、「你」、「的」、「我」、「女」、「心」與標準字上相同字跡的布局、運筆方式、字體結構與筆畫特徵均相符。初步鑑定結果匿名信為陳佳富所寫。

民國102年3月16日，刑事警察局鑑識科印文組以特徵比對法鑑定，發現新北市政府警察局送鑑信封、信紙上字跡；嘉義縣警察局送鑑紙張上字跡，與陳佳富字跡相符。鑑定結果證明匿名信就是陳佳富所寫。刑事局鑑識科最終確認，寄出匿名信的那位「好心人」，正是陳佳富本人。陳佳富萬萬沒想到自己匿名信的字跡出賣了他。

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案1】親哥殘殺校花親妹頭顱棄公廁！兇手一封匿名信揭驚世悲劇。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》

