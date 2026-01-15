【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭冰冰箱、驅幹攪碎沖馬桶 他清出2盆人肉

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭顱一開始冰冰箱、驅幹用絞肉機攪碎沖馬桶，不知情樓下鄰居清出「2盆人肉」。（圖／三立新聞網資料照）

警方調查發現，兇手陳佳富為了結婚缺錢、又不滿妹妹長期淪為援交對象，親手掐死妹妹陳婉婷，砍下頭顱冰進冰箱，接著買來攪肉機，將妹妹的軀幹絞碎、直接沖入馬桶滅證。妻子打開冰箱驚見頭顱嚇得逃回中國。更駭人的是，毫不知情的樓下鄰居，在浴室排水口清出2、3盆油膩的肉塊與內臟碎屑，只覺得噁心異常，萬萬沒想到那是「一條人命」。

【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭顱一開始冰冰箱、驅幹用絞肉機攪碎沖馬桶，不知情樓下鄰居清出「2盆人肉」。（圖／AI 生成示意圖）

警方監視器拼湊動線 陳佳富搭火車變裝南下器親妹頭顱

警方調閱三重一帶監視器畫面發現，民國102年3月13日凌晨，陳佳富騎著機車外出，車上提著兩個大型深色塑膠袋。前往台北火車站途中，他刻意停車變裝，戴上爆炸頭假髮與墨鏡，再繼續上路，行機太可疑了。進一步比對手機基地台訊號，警方發現陳佳富當天一路南下，確實出現在嘉義地區。由於他曾在嘉義服兵役，對當地環境熟悉，一切一切顯示死者二哥陳佳富涉有重嫌。因此警方研判，這是事前規劃好的棄屍行程。

陳佳富保險背景成殺機 為籌結婚費壓力大失控動惡念

另外，檢警調查陳佳富曾受過保險業務員訓練，有保險背景，且從民國101年起，陸續幫妹妹投保不合理的巨額保險。根據調查，在自助餐店擔任廚師的陳佳富收入普通，在民國100年經由同事介紹，準備迎娶中國籍劉姓配偶，為了籌措26萬元婚禮費用，也跟朋友借錢娶親。



因為缺錢，加上不滿妹妹在外賣淫，便利用過去曾當保險業務員的經驗，分別在民國100年12月起，陸續以妹妹的名義，向兩家保險公司投保5張共計667萬元的壽險、意外險保單，企圖謀殺妹妹詐領理賠金。另外，陳佳富看妹妹領有政府的補助，自己也於民國100年底開始佯裝患有精神疾病，到精神科就診，獲得中度精神障礙之身心障礙手冊，並於民國102年至三重區公所申請中低收入戶資格，來增加額外收入。警方研判，在經濟壓力、不滿妹妹行為、加上對保險制度的熟悉下，殺機逐步成形。

陳佳富婚後定詭異家規 中國妻子好奇打開冰消驚見頭顱雙眼看自己

民國101年12月底，陳佳富結婚後接回中國籍妻子返臺同住，不過卻對妻子設下許多家規，包括不能自行開冰箱、不能隨意翻動家中物品，甚至直接把妹妹臥房上鎖。妻子多次詢問陳佳富怎麼沒有看到妹妹，卻沒有得到回應，讓她覺得非常奇怪。不久後，妻子不敵好奇心驅使，打開冰箱驚見一顆女性頭顱！而且雙眼瞪大直望向她，嚇得她奪門而出。因為擔心被陳佳富滅口，在案發後以要回中國奔喪為由，買了單程機票倉促逃回中國，之後也向中國公安說明冰箱所見的一切。

陳佳富選在清晨殺死親妹妹 事先準備角肉機殘忍毀屍

警方研判，民國101年12月9日清晨，陳佳富因被電話吵醒，得知妹妹又在與男客邀約進行性交易，情緒徹底失控，徒手掐死妹妹。在確認妹妹死亡、心跳尚未完全停止前，他用菜刀及小型利刃持刀肢解屍體，割下頭顱。再用多種方式企圖毀屍滅跡。



警方到兩兄妹同住的三重住處採證時，最初在現場除了筆跡外，並沒有找到殺人棄屍相關跡證，而陳佳富在警訊時一直不願回答任何問題，不是裝睡、就是傻笑。後來警方也安排陳佳富接受測謊，他在回答沒有殺害妹妹的說法時，呈現說謊反應，許多跡象都指向陳佳富涉案，但他始終矢口否認犯案。

陳婉婷頭顱被暫時冰存，軀幹被送入攪肉機，絞碎後分批沖進馬桶，陳佳富試圖徹底消滅證據。警方認為，這種冷靜而系統性的處理方式，顯示兇嫌根本不是一時衝動。

鄰居氣炸清出2到3盆「廚餘」一點都不知道那是人肉

案發隔天上午，樓下彭姓鄰居起床盥洗時，發現浴室排水孔不斷冒出大量油膩的肉塊與內臟碎屑，就算踩住排水孔也不斷冒出。同時，他還聽到樓上傳來馬達運轉的異常聲響。彭姓鄰居一連清了2到3盆後，上樓按電鈴敲門抗議，卻都沒人應門。事後才知道，當天清掉的不是廚餘，而是被沖進下水道的人體組織，嚇都嚇死了。陳佳富新婚的中國劉姓妻子，在偵查中也證實，她有看過陳佳富有用黑色大塑膠袋，將之前開餐廳所留下的絞肉機裝起來，要拿去賣。

驚悚！陳佳富帶妹妹頭顱從台北火車站搭火車南下嘉義

警方調閱三重與嘉義兩地監視器畫面發現，陳佳富在頭顱被發現前兩天、民國102年3月13日凌晨約4點半，將妹妹頭顱以內褲套住，再以衣物、飼料袋與塑膠袋層層包裹後提走。隨後他從台北車站搭火車南下嘉義，再轉乘公車前往水上鄉，當天上午近11點，公廁附近監視器拍到他變裝提袋的身影。



警方還查出，陳佳富為延緩頭顱腐敗，利用廚師經驗以鹽巴覆蓋保存，並將沾有他人精液的內褲包在外層，企圖誤導警方朝姦殺方向偵辦。不過警方比對後，已排除相關性交易對象涉案可能。

陳婉婷軀幹找不到 警方挖化糞池也找不到屍體

由於始終找不到死者軀幹，警方懷疑屍體已被絞碎沖走，隨即動員鑑識人員，大規模開挖化糞池、篩濾水肥，甚至擴大搜索淡水河下游。雖然在化糞池中發現部分骨頭，但鑑定後確認全為動物骨骼。死者的身體，已被徹底毀滅，再也無法拼回完整樣貌。

【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭顱一開始冰冰箱、驅幹用絞肉機攪碎沖馬桶，不知情樓下鄰居清出「2盆人肉」。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》

