【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異 女子哭、白衣女子、吹狗螺

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

醃漬頭顱棄屍命案發生後，嘉義水上鄉公廁封閉半年。附近居民流傳，深夜曾聽見女子哭聲，甚至還有人看過白衣女子飄進廁所，半夜還會聽到狗群「吹狗螺」令人發毛。全案關鍵證據是搜救犬聞出來的。陳佳富落網後，刻意裝瘋賣傻，聲稱遭外星人追殺，企圖以思覺失調症逃避死刑責。但全被法官識破，最後在陳佳富母親苦苦哀求下，他背叛無期徒刑定讞。

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／AI 生成示意圖）

陳佳富棄屍！兩袋消失忠孝橋 河裡永遠找不到的答案

警方過濾民國101年12月9日案發前後的監視器畫面，發現隔天清晨，陳佳富騎著機車外出，手提兩大袋深色塑膠袋，行經忠孝橋後，袋子卻突然不見蹤影。

警方合理懷疑，袋子極可能被從橋上丟入淡水河中，隨即派遣潛水員，在橋下沙洲與河道進行搜索。然而，從案發到實際下水搜查，已間隔近3個月，河水沖刷、垃圾漂流，袋子是否還存在、裡頭究竟裝的是屍塊、犯案工具或血衣，都已無從確認。警方坦言，這是一條「找得到真相，卻撈不到證據」的死路。

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

搜救犬立大功上場 嗅出案發現場人眼看不到的血跡

多次鑑識採證無果後，警方轉而請求新北市消防局支援，出動三隻搜救犬 PUCA、MINI 與 MOKA 進入三重公寓現場。特搜大隊將住處劃分為五大區域，三犬分區搜索、再交叉確認，避免誤判。結果，三隻搜救犬在多達八處地點出現一致反應，包括死者臥房矮櫃、衣櫃下方、廚房流理台、櫥櫃後方、電鍋內鍋、菜刀、客廳藤椅與陽台。這些位置，正是兇嫌日常活動範圍。

陳婉婷DNA現形 陳佳富犯罪終於露出破綻

鑑識人員依搜救犬指引進行精密採證後，在死者衣櫃下方與進門右側踢腳板，採集到與陳婉婷 DNA 相符的血跡反應。更關鍵的是，在電鍋內鍋與廚房菜刀上，也檢出死者 DNA，成為分屍的重要佐證。原本警方在現場幾乎「什麼都沒看到」，最後卻靠搜救犬嗅覺，將破碎線索一一串起。承辦人員私下感嘆：「有時候，人真的不如狗。」

陳佳富急著希望妹妹被發現好詐保費 那封匿名信反成為破綻

一般殺人犯都希望屍體永遠不要被找到，但陳佳富卻反其道而行。警方查出，他刻意寫下匿名信通知警方頭顱位置，甚至在包裹內附上寫有妹妹姓名的字條，目的只有一個：希望案件越快曝光越好。



原因當然不是良心發現，而是因為只要確認陳婉婷死亡，就能啟動他事前規劃好的保險理賠。他的急躁，反而成了自曝其短的關鍵。

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

陳佳富裝瘋想逃避刑責 遭醫師、獄友全部否定打臉

落網後，陳佳富全程否認犯案，出庭時更聲稱腦中被植入晶片、遭雷射波追殺，甚至在法庭上口吐白沫、假裝昏厥。法官兩度裁定將他送往台大醫院進行精神鑑定，結果都顯示精神狀態正常，沒有思覺失調症。更諷刺的是，獄友私下透露，陳佳富在監所內作息正常、談吐清楚，與出庭時判若兩人。檢警認定，他根本就是刻意裝病，只為了逃避最重刑責。

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

陳佳富母親苦苦哀求 法官面臨艱難選擇

身為被害人與加害人母親的陳媽媽，在法庭上向法官求情說：「兩個都是我懷胎10月生出的孩子，雖然捨不得，但事情遇到了，還能怎麼辦？希望法官原諒阿富，給他一個機會。」並表示，陳佳富從小到大並沒有犯什麼大錯，對她也十分孝順，還會給零用錢等，希望法官能網開一面。

案經法院審理，嘉義地院認定陳佳富為詐領保險金謀害親妹，且犯案時精神狀態正常，考量他對母親相當孝順，判死等同再度剝奪陳媽媽子女，因此判處無期徒刑；民國104年上訴最高法院遭到駁回，判處無期徒刑，全案定讞，陳佳富逃過死刑。

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

陳婉婷頭顱發現地公廁傳靈異 封半年後拆除改建

案發後，發現頭顱的嘉義水上鄉公廁封閉半年之久，而且不斷有靈異傳聞， 附近民眾表示，有人在深夜時聽到公廁傳出淒慘的哭聲，也有人說看過白衣女子飄進公廁，甚至半夜聽到附近狗群「吹狗螺」，都覺得毛毛的。



繪聲繪影的靈異傳聞，也讓廟方備感困擾，加上原本的廁所已十分老舊，所以決定乾脆拆除，並移動幾公尺重建。配合景觀設計重蓋後，公廁外觀採原木造型、十分新穎，但附近居民坦言，還是會怕怕的，盡量避免晚上去使用廁所，也讓這起離奇的醃頭顱奇案，更增添神祕靈異色彩......。

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性出版前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《台灣超級大案鑑識現場》

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異，當地民眾深夜聽見女子哭聲、目擊白衣女子飄進公廁、深夜狗群「吹狗螺」。（圖／三立新聞網資料照）

