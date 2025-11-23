三重隨機攻擊！毒蟲「持鐵棍」砸傷6旬夫妻 遭聲押禁見

新北市三重區22日上午發生隨機攻擊事件，45歲毒蟲持鐵棍無差別攻擊路人，造成六旬夫妻受傷送醫。

新北市三重區22日上午發生一起隨機攻擊事件。45歲顏姓男子疑似吸食安非他命後精神恍惚，持鐵棍無差別攻擊路過的一對六旬夫妻，造成兩人頭手部受傷送醫。警方當場將顏男逮捕，並於他的機車置物箱內查獲安非他命與吸毒器具。

22日上午9時許，62歲許姓男子與60歲江姓妻子步行經過三和路四段382巷口時，突然遭顏男持鐵棍追打。夫妻倆驚慌逃至玉山銀行前騎樓，過程中不慎跌倒倒地，顏男仍持續揮打，路人見狀趕緊報案。

警方趕抵後，在巷內逮捕正準備騎車逃離的顏男，並查扣作案鐵棍及安非他命0.29公克與使用過的吸管。許姓夫妻頭部及手部有挫傷與撕裂傷，送往新光醫院治療後無生命危險。

廣告 廣告

顏男精神狀況不穩，胡言亂語，還指控許姓夫妻「綁架他母親」，經查純屬臆想。警方初步認定顏男疑似吸毒後精神錯亂，才會持器械隨機攻擊民眾。

警方詢後依殺人未遂、恐嚇、毒品等罪嫌將顏男移送新北地檢署。檢方複訊後以他涉犯殺人、恐嚇等罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請收押禁見。法院審酌後認為顏男確有羈押必要，裁定收押禁見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條