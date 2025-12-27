三重雙屍命案！北漂情侶陳屍租屋處 生前透露生活壓力大

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市又傳雙屍命案！日前泰山某摩鐵才發生情侶毒趴雙雙身亡事件，昨三重再傳一對情侶陳屍住處。崁頂工業區某公寓，一對情侶被發現陳屍在租屋處，且死亡多時飄腐臭，遺書透露是因生活壓力過大導致2人走上絕路。

據悉，同齡46歲的林姓男子、謝姓女子為情侶關係，皆是北漂的打工人，2人同居在崁頂工業區某公寓套房租屋處。據鄰居表示，這對情侶上週就沒看到他們出門過，昨日嗅到臭味於是報警。

警方與房東一起開門，立刻飄出重重屍臭，2人陳屍在床上，現場整齊無外力介入，桌上留有遺書。遺書中表示，生活壓力讓他們喘不過氣，才會出此下策。警方目前排除他殺，詳細死因將待刑事相驗後釐清。

廣告 廣告

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

【看原文連結】

更多自由時報報導

南市前消防局長與女密友涉賄收押 基層嘆：臨老入花叢晚節不保......

法官要「割頸兇手孝順死者父母」？高院發聲明澄清

沒違停擋風玻璃卻被貼紙條 車主氣噗噗報案警方這麼說

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

