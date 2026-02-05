三重離奇死亡車禍！機車衝撞環保車騎士身亡 2清潔隊員受傷

楊男騎機車衝撞路旁清潔車並波及2名清潔人員，楊男重創送醫不治。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市三重區環河南路今日上午發生死亡車禍，60歲楊姓機車騎士行經大同南路口，當時環保局1輛清潔車停靠環河南路旁，2人在車和路邊圍牆間清理圾垃，楊姓騎士不明原因追撞車輛，造成2名清潔人員手腳、頭部受傷，肇事騎士摔車重創，送醫搶救後不治。

新北市政府環保局的清潔車今日上午停靠淡水河堤防邊環河南路，2名工作人員64歲許女、52歲楊男站在車和堤防下方矮圍牆之間，於狹小空間內清理地面垃圾。60歲楊姓男子不明原因衝進清潔車與圍牆間縫隙，連續衝撞2名工作人員再穿越至貨車前方摔倒。

事故造成64歲許姓女子顱內輕微出血、左腳骨折；另一名52歲楊姓男子右腳小腿打石膏、右肩擦挫傷，經送醫診治後並無生命危險。肇事楊姓機車騎士撞人後穿越至貨車前方摔倒，當場失去意識，緊急送往馬偕醫院急救，仍宣告不治。

三重警分局指出，事故發生後，交通分隊已立即趕赴現場進行測繪紀錄，並調閱環保局公務車行車紀錄器，以釐清事故發生經過。同時也已報請偵查隊鑑識小隊到場採證，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

