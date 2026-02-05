三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷

即時中心／林韋慈報導

新北市三重區今（5）日上午發生一起離奇車禍，一輛環保局貨車停靠在環河南路旁清理時，後方一輛機車從車與堤防矮牆之間的狹窄縫隙衝入，造成2名環保局工作人員受傷，60歲楊姓騎士送醫後宣告不治。

60歲男騎士失控衝撞環保車

上午9時許，環保局貨車停靠在淡水河堤防旁的環河南路，64歲許姓女員工及52歲楊姓男員工站在貨車與堤防下矮圍牆之間，不到1公尺寬的空間內清理垃圾。此時，一名60歲楊姓機車騎士從後方高速衝入該狹窄縫隙，連續撞擊2名工作人員後，穿越至貨車前方摔倒。許女顱內輕微出血、左腳骨折，楊男右腳骨折、右肩擦挫傷；機車騎士當場昏迷，三人立即送醫救治。

警方搜到慢性病藥物

警方初判，楊男無不良素行，但在他置物箱內發現慢性腦部藥袋，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。而肇事機車騎士楊男送醫急救後於今日上午10時宣告不治。警方鑑識人員已完成現場採證，事故詳細原因仍待進一步調查釐清。

