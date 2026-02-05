三重離奇車禍！騎士硬鑽縫隙撞環保車 波及清潔員釀1死2傷

新北市三重區一名6旬楊姓男子今日上午鑽車，撞上環保局公務車傷重不治。（翻攝畫面）

新北市三重區今（5日）上午發生一起離奇死亡車禍。一名60歲楊姓男子騎機車行經環河南路、靠近大同南路口時，從環保局資源回收車與路緣圍牆間不到一公尺的狹窄縫隙高速穿越，結果失控撞上車體，波及2名正在清理環境的清潔隊員。騎士送醫後宣告不治，2名清潔員則受傷送醫無生命危險。

警方表示，事故發生於上午9時17分。楊姓騎士行駛至現場時，不明原因突然衝向停靠路旁的環保局公務車，接連撞倒64歲許姓女隊員及52歲楊姓男隊員。許女因顱內輕微出血、左腳骨折被送醫治療；另一名楊姓清潔員右腳小腿打石膏，右肩擦挫傷。兩人均無生命危險。

楊姓騎士則當場失去意識，警消立即將其送往馬偕醫院急救，但仍於上午10時宣告不治。警方檢查騎士置物箱，發現慢性腦部疾病相關藥物包，肇事是否與身體狀況有關仍待釐清；其酒測值也尚待檢驗。

根據環保局說明，當時清潔隊在環河南路分隔島進行清掃作業，2名隊員剛從車上準備作業，站在車尾與圍牆之間的狹窄空間。楊姓騎士卻突然從後方鑽入，先撞擊資源回收車車尾右側，再連續撞倒兩名隊員，最後摔倒車前。

警方已調閱公務車行車紀錄器與周邊監視器，偵查隊鑑識小隊也到場測繪採證，以釐清事故原因。

