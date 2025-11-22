三重雲林同鄉會捐生理監視器 提升新北救護量能
▲侯友宜感謝三重雲林同鄉會社福委員會的慨舉，協助提升消防夥伴救災救護設備，守護民眾安全。（圖：新北市消防局提供）
為提升新北市第一線消防人員救護量能，三重雲林同鄉會社會福利委員會捐贈新北市消防局第三救災救護大隊重陽分隊生理監視器一組，新北市長侯友宜出席代表受贈，感謝三重雲林同鄉會社福委員會的慨舉，協助提升消防夥伴救災救護設備，守護民眾安全。
侯友宜指出，新北市OHCA患者康復出院率從九十九年的百分之三點一不斷進步，目前已提升至百分之十一點六八，為六都最高，更是世界排名第二，今年底前目標達成百分之十二。提升OHCA患者康復出院率的關鍵正是「秒秒必爭」，除快速派遣救護車及高階救護人才的培訓，到院前的醫療設備也十分重要，尤其最近天氣轉涼，許多長輩會開始出現胸悶、胸痛及心肌梗塞的情形，三重雲林同鄉會社福委員捐贈的生理監視器就像即時雨，讓前端的救護及後端的醫療效能大幅提升。
侯友宜也感謝三重雲林同鄉會社福委員會多年來熱衷公益活動、回饋地方，不僅關懷弱勢兒童、學生及長者，也聯合聖賢宮響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈物資予有需要的家庭，實踐社會責任精神。他強調，政府的預算有限，但民間力量無窮，感謝各方善心義舉，也勉勵消防夥伴在消防救護設備的提升下，有更優秀的表現。
消防局表示，此次捐贈的生理監視器將提供第三救災救護大隊重陽分隊執行緊急救護工作使用。生理監視器可提供監測生命徵象，對於胸悶、胸痛疑似心肌梗塞患者執行12導程心電圖，於院前傳輸提供醫療指導醫師進行線上診斷及醫囑給藥，以便醫院儘早啟動心臟科團隊，縮短病人進入醫院至施行氣球擴張術的時間，提升患者康復出院率。
