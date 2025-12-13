三重雲林同鄉會攜手果菜公司 捐血贈故鄉鯛魚片

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市果菜公司今天表示，協助雲林縣養殖業者行銷鯛魚片，攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動鼓勵社會大眾，一起支持故鄉雲林縣的漁民。

果菜公司表示，針對近日外界關注的「高雄鯛魚片檢驗錯誤事件」，造成鯛魚片產地雲林縣養殖業者重大損失，影響漁民生計；市長侯友宜交辦新北果菜公司應主動伸出援手，啟動協助雲林優質鯛魚片的行銷與宣傳。

新北果菜公司總經理江惠貞以新聞稿表示，新北果菜公司作為北台灣重要的批發與物流平台，支持台灣農漁產是核心任務，持續透過市場資源、物流平台與行銷合作方案，將成為產地最堅定的後盾，盼望讓消費者吃得安心、買得放心。

新北果菜公司表示，雲林縣口湖鄉是台灣重要的鯛魚產地之一，漁民長期以高規格養殖技術供應安全水產品。此次串聯地方團體，以實際行動重建消費信心，攜手三重雲林同鄉會響應採購1500片鯛魚片，支持漁民。

三重雲林同鄉會創會會長李志能表示，秉持照顧故鄉、回饋社會的公益精神，今天在三重區力行聖賢宮舉辦捐血活動，參與捐血的民眾同時獲得故鄉雲林產地直送的鯛魚片。

果菜公司說，啟動行銷機制，推動正確食安資訊、守護農漁民權益。（編輯：李亨山）1141213