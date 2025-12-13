三重雲林同鄉會號召捐血贈鯛魚片

新北市三重雲林同鄉會舉辦捐血活動送雲林鯛魚片，以行動支持故鄉漁民。（新北果菜公司提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

對於「高雄鯛魚片檢驗錯誤事件」，造成鯛魚片產地雲林縣養殖業者數千萬元損失，影響漁民生計；新北市長侯友宜交辦新北果菜公司應主動伸出援手，協助雲林優質鯛魚片的行銷與宣傳，十三日攜手三重雲林同鄉會帶頭響應採購一千五百片鯛魚片，以實際行動支持漁民。

新北果菜公司表示，雲林口湖鄉是台灣重要的鯛魚產地之一，漁民長期以高規格養殖技術供應安全水產品，日前高雄市市衛生局對鯛魚片食安檢驗時發生流程錯誤，致消費大眾鯛魚片虞慮亦對產地造成重大衝擊；新北市長侯友宜指示以行動支持產地，避免錯誤資訊波及辛苦的漁民，第一時間責成新北果菜公司啟動行銷機制，推動正確食安資訊、守護農漁民權益。

「高雄鯛魚片檢驗錯誤事件」造成鯛魚片產地雲林縣養殖業者損慘重，新北果菜公司協助行銷雲林鯛魚片。（新北果菜公司提供）

三重雲林同鄉會秉持照顧故鄉、回饋社會之公益精神，率先響應以行動支持故鄉漁民，十三日上午十時至下午五時在三重力行聖賢宮舉辦捐血活動，並透過新北果菜公司採購雲林產地直送鯛魚片一千五百片；三重雲林同鄉會創會會長李志能表示，凡到場參與捐血的民眾即可獲得鯛魚片一片，也鼓勵社會大眾一起支持故鄉漁民。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，新北果菜公司作為北台灣重要的批發與物流平台，支持台灣農漁產是公司的核心任務之一，未來將持續透過市場資源、物流平台與行銷合作方案，成為產地最堅定的後盾，讓消費者吃得安心、買得放心。