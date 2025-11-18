三重頂崁抽水站更新工程 11/21、11/28站前疏洪西路夜間封閉改道

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市水利局為強化防汛設施效能，提升颱風及豪雨期間的抽排能力而辦理三重區頂崁抽水站撈污機與輸送帶更新工程，頂崁抽水站前的疏洪西路路段，在21日及28日的晚間11點至隔天清晨5點的施工期間封閉管制，用路人須改道至重化街及重光街行駛。

水利局表示，吊掛作業將於11月21日至22日，以及11月28日至29日採2階段進行，施工時段為晚間11點至隔天清晨5點。工程作業期間，頂崁抽水站前疏洪西路路段封閉管制，往來車輛須依現場指示，提前改道至重化街及重光街行駛，提醒駕駛人行經施工路段時，減速慢行並遵從現場交通指揮人員引導，以維持交通秩序與施工安全。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中捷運紫線擬採高架 規劃銜接綠線「成環狀」一車到底

LTN投票箱》領錢囉！普發1萬元你打算怎麼用？

陳耀昌病逝！石崇良落淚：慟失恩師、首席顧問

台鐵高雄綠之丘「新」字牌悄悄現蹤 民眾讚：好看太多

