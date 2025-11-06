三重驚傳砍人！弟疑為家產持刀砍殺姊妹妻也受傷 姊刀子插胸不治

新北市三重今（6）日下午驚傳砍人案，一名女子不明原因在家中挨刀，警消獲報到場，發現不但她胸口上插著一把刀，人已失去生命跡象，但仍傷重不治；而妹妹和凶嫌太太也被砍傷，皆已送醫搶救。

初步了解，排行老二的男子疑似是為了家產問題，持刀砍殺家人，至於詳細事件發生原因及經過仍有待進一步調查釐清。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

新竹兄弟爭家產爆衝突 刀刺姪子心臟慘死

高雄分屍案疑為爭產狠殺親嫂 凶嫌友：他有想變賣房子

財經女網紅媽媽幫還債 一年3度謀殺小姑「推下樓、鐵鎚擊頭」