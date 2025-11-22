三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。

據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，步行在街上胡言亂語，看到步行經過的許姓男子與妻子，抄出預藏的鐵棍，對著許男、許妻一陣亂打，路人見狀趕緊報警求援。

廣告 廣告

警方據報趕抵即刻將顏男制伏在地，在他身上搜出安毒殘渣袋，並將他上銬逮捕扭送警所。另許男、許妻則趕緊送醫，所幸僅皮外傷，包紮後生命無虞。

警方表示，顏男精神非常不穩，直呼許男、許妻綁架他媽媽，但經查根本無此事。顏男目前正接受警方偵詢中，本案將朝傷害、毒品等罪嫌偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅

稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬

1個國中老師之死 竹縣府說話了

