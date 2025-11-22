三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。
據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，步行在街上胡言亂語，看到步行經過的許姓男子與妻子，抄出預藏的鐵棍，對著許男、許妻一陣亂打，路人見狀趕緊報警求援。
警方據報趕抵即刻將顏男制伏在地，在他身上搜出安毒殘渣袋，並將他上銬逮捕扭送警所。另許男、許妻則趕緊送醫，所幸僅皮外傷，包紮後生命無虞。
警方表示，顏男精神非常不穩，直呼許男、許妻綁架他媽媽，但經查根本無此事。顏男目前正接受警方偵詢中，本案將朝傷害、毒品等罪嫌偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
