三重驚傳隨機攻擊！毒蟲男突情緒失控暴走 當街揮舞鐵棍打傷夫妻

記者林盈君／新北報導

22日上午9時許，新北市三重區三和路四段382巷口，一名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，之後持鐵棍於路上隨機攻擊，一對夫妻遭顏男揮打受傷，警方獲報後趕抵，隨即將2人送往新光醫院，所幸無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，訊後將依傷害罪、及毒品危害防治條例，移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。

顏男疑因吸食毒品、情緒不穩定，竟持鐵棍於路上隨機攻擊。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午，顏男疑似吸食毒品後精神不穩、情緒失控，他先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，所幸老婦當時頭戴安全帽，出家門準備騎機車，所以未受傷，之後顏男又返回機車處，從車廂中拿鐵棍當街揮舞、攻擊路上行人，其中，剛好路過的62歲的許姓男子、60歲江姓妻子，不慎遭顏男持鐵棍毆傷頭部，顏男犯案後，沿三和路四段382巷往永安北路方向移動，所幸警方獲報及時趕抵，當時顏男正準備騎機車逃離之際，被警方當場逮捕。

受傷的夫妻頭部挫傷，被緊急送往新光醫院，所幸2人均意識清楚，無生命危險。而顏男落網後，警方查獲犯案用的鐵棍，並從其機車行李箱內，查獲毒品安非他命一小包，警方遂依傷害、毒品現行犯逮捕到案。警訊後，將依《刑法》傷害罪、及《毒品危害防治條例》移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押，以杜不法。

