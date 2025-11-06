三重驚爆凶殺！男子為家產揮刀「釀1死2傷」 遭送辦「滿身是血」畫面曝光

男子為家產揮刀，「滿身是血」遭送辦。（翻攝畫面）

新北三重今（6）日一個家庭發生激烈爭吵，60歲的陳姓男子情緒激動竟拿主廚刀攻擊自己姊妹，且姊姊傷重身亡，他以現行犯遭到逮捕，稍早該名男子被逮進警局，其衣服上都是血跡，全案將以殺人罪送辦。

三重分局稍早說明，該案為家庭成員爭吵糾紛，陳男疑似因為財務問題與姊妹發生爭執，激烈爭吵後情緒激動，持主廚刀攻擊61歲的姊姊與59歲的妹妹，其59歲的老婆也為了阻止陳男而受傷。

警方指出，姐姐被攻擊後失去意識急送台北馬偕急救，但遺憾的是最終宣告不治，妹妹意識清楚，右大腿及雙手掌受傷送三重醫院診治，其老婆為阻止犯嫌左手掌受傷，也送三重醫院診治。

陳男拿主廚刀攻擊姊妹。（翻攝畫面）

陳男於14時50分當場遭到逮捕，並查扣作案工具主廚刀1把，全案將依《刑法》傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦。稍早，陳男也被逮進警局，其衣服上都是血跡，至於詳細事發原因，仍待警方釐清。

