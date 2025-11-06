三重驚爆家庭糾紛！男子與姊妹爭吵憤拿菜刀攻擊 姊姊送醫宣告不治

男子與姊妹爭吵憤拿菜刀攻擊，姊姊送醫仍宣告不治。（示意圖，取自Photo AC免費圖庫）

驚！新北三重今（6）發生一起家庭糾紛，一名男子與姊妹發生激烈爭吵，竟拿菜刀攻擊姊姊、妹妹，其中姊姊失去意識緊急送台北馬偕急救，但遺憾的是仍宣告不治，該名男子也以現行犯遭到逮捕。

據了解，60歲犯嫌陳男在住家與姊妹激烈爭吵後情緒激動，持菜刀攻擊61歲姊姊、及55歲的妹妹，造成姊姊左胸刀傷，失去意識送台北馬偕急救，但稍早宣告不治，妹妹右大腿及雙手掌受傷送三重醫院診治，目前意識清楚；陳男59歲老婆梅女為阻止犯嫌左手掌受傷，送三重醫院診治。另陳男於14時50分當場依現行犯逮捕。

據了解，陳男與媽媽同住，今天去姊妹家吵房產問題，結果情緒激動竟持菜刀攻擊姊姊左胸和妹妹大腿，妹妹立刻跑下樓求救，至於詳細狀況仍待警方釐清。

