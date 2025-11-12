三重驚見「在地」美食 豬腸堆滿地旁邊放垃圾

記者黃政杰、粘菀瑄／台北報導

近年來，民眾食安觀念高漲，就怕一不小心吃壞肚子。近日有民眾在臉書社團發文指出，三重大同南路上一間40多年的小吃攤，將豬腸直接放在地上清洗，讓他直呼相當不衛生。但業者也出面喊冤，指出其實豬腸與地面隔有一層塑膠片，衛生局也已經前往稽查，要求限期改善。

三重40多年的老字號小吃攤。

小吃攤上，白髮阿嬤忙著替客人準備餐點，但後面一坨粉粉的，放大一看，豬腸你怎麼在地上！

民眾：「我的作法是會跟政府單位講一下吧，因為這個不太ok啦。」

民眾：「就是好吃我們才會去吃，說真的，我覺得菜市場都差不多這樣吧。」

豬腸直接變在地美食。

知名小吃攤當地人都說讚，但這畫面看到還是有點心驚驚。近日有民眾在臉書社團發文指出，新北三重大同南路上一間40年老字號傳統美食，將豬腸在沒有墊東西的情況下，直接放置在地上清洗，讓他相當傻眼直呼，會不會太不衛生。

民眾在臉書社團發文。

當事業者：「豬腸（要）剪起來有那個油，就先丟著，因為我有客人要買（食物），我就先起來用給客人，還沒有整理好。」

面對網友發文質疑，業者大聲喊冤，指出一人作業加上一時忙碌，豬腸才會直接在地，而且腸子與地面其實隔有一層塑膠片。

當事業者喊冤。

當事業者：「衛生局早上就來了，環保局也來了，我這個老人家做這個工作40年了，人家這樣給我爆料，以後我就腸子裝在桶子裡面，然後再拿出來洗。」

新北市衛生局食藥科科長楊舒秦：「若屆期仍未改善完成，可以違反食安法第8條第1項的規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下的罰鍰。」

衛生局回應。

針對衛生問題，新北市衛生局指出已經要求限期改善，但食物在地，一不小心恐怕引發腸胃問題。

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海：「就擔心地上很髒不衛生，也可能帶有很多病原菌，把食材放在地上做料理，擔心會增加食物中毒的風險。」

在地美食但原料別在地，小本經營不易，食安衛生還是得要注意。

