三重高CP值便當新選擇，這家雞肉飯土雞肉質Q彈鮮甜，內用蔥油免費續

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

前陣子途經三重自強路時發現原本的蝦蝦飯變成了阿母ㄟ土雞飯，

以雞肉飯為主的專賣店，正巧是個人喜歡的類型， 逢年過節拜拜時，

可以直接來買整隻雞，平時就來外帶個便當， 好吃又方便。

阿母ㄟ土雞飯位於自強路五段上，附近車流量上，路邊沒有停車格，

因此騎車來的話要特別小心，對面有汽車、機車收費停車場可利用。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

阿母ㄟ土雞飯菜單，就是很單純的雞肉飯便當，專心做好一件事。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

現點現切，要什麼口味、什麼部位馬上切給你。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

外帶會附醬油膏、蔥油醬、辣椒等，內用也有提供可自行取用，

實現蔥油醬自由的時刻！有些燒臘店的蔥油醬還要另外加價，

在這裡不用錢隨你加，好幸福。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

土雞飯就是很標準的三樣配菜搭配主菜土雞肉，口味選的是甘蔗雞的甘蔗土雞肉飯，

煙燻雞肉的色澤真是美，一打開盒蓋就聞到淡淡的煙燻香。

配菜中規中矩，至少不會太油或太鹹，

很多非便當專賣店的便當都以筍絲、魯蛋當配菜，阿母ㄟ土雞飯至少有青菜，還不錯。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

甘蔗土雞肉的肉量給的不算少，雖然是雞胸但吃起來一點都不乾柴，

帶有咬勁又散發著迷人的煙燻香，個人頗喜歡，不用沾醬就很好吃。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

另外單點了一份鹽水大土雞腿，一整隻的雞腿肉，吃的很過癮。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

鹽水看起來索然無味，實際上則不然，雖然少了煙燻香，

但鹽水雞肉更帶出雞肉本身的甜味，且完全沒有雞肉的臭味，

加上雞腿本身的軟嫩juicy，同樣也是單吃就很美味。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

滿滿的雞凍好誇張。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

重口味的朋友加上蔥油醬或辣椒醬別有風味，

本身就很鮮美的雞肉加上滿滿的蔥油，鹹中帶香、又油又滑嫩，好吃沒話說。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

愛吃辣的朋友加點辣椒，辣味更提升甜味，一種雞肉可變化多種吃法與口味。

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

新北三重｜阿母ㄟ土雞飯

以前最常買的是靠近龍門路的公園雞肉飯便當，現在又多了一家阿母ㄟ土雞飯可以選擇，

雖然不像謙謙雞肉飯有那麼多種雞肉種類可以選擇，這裡統一就是土雞肉，

不過簡單也不用猶豫症發作，價格跟份量都很滿意，推薦給愛吃雞肉的朋友。

阿母ㄟ土雞飯

所在地址：臺灣新北市三重區自強路五段55號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–14:00, 16:00–20:00

店家電話：0977-216-637

文章來源：Irene's 食旅．時旅