三重高CP值便當新選擇，這家雞肉飯土雞肉質Q彈鮮甜，內用蔥油免費續
前陣子途經三重自強路時發現原本的蝦蝦飯變成了阿母ㄟ土雞飯，
以雞肉飯為主的專賣店，正巧是個人喜歡的類型， 逢年過節拜拜時，
可以直接來買整隻雞，平時就來外帶個便當， 好吃又方便。
阿母ㄟ土雞飯位於自強路五段上，附近車流量上，路邊沒有停車格，
因此騎車來的話要特別小心，對面有汽車、機車收費停車場可利用。
阿母ㄟ土雞飯菜單，就是很單純的雞肉飯便當，專心做好一件事。
現點現切，要什麼口味、什麼部位馬上切給你。
外帶會附醬油膏、蔥油醬、辣椒等，內用也有提供可自行取用，
實現蔥油醬自由的時刻！有些燒臘店的蔥油醬還要另外加價，
在這裡不用錢隨你加，好幸福。
土雞飯就是很標準的三樣配菜搭配主菜土雞肉，口味選的是甘蔗雞的甘蔗土雞肉飯，
煙燻雞肉的色澤真是美，一打開盒蓋就聞到淡淡的煙燻香。
配菜中規中矩，至少不會太油或太鹹，
很多非便當專賣店的便當都以筍絲、魯蛋當配菜，阿母ㄟ土雞飯至少有青菜，還不錯。
甘蔗土雞肉的肉量給的不算少，雖然是雞胸但吃起來一點都不乾柴，
帶有咬勁又散發著迷人的煙燻香，個人頗喜歡，不用沾醬就很好吃。
另外單點了一份鹽水大土雞腿，一整隻的雞腿肉，吃的很過癮。
鹽水看起來索然無味，實際上則不然，雖然少了煙燻香，
但鹽水雞肉更帶出雞肉本身的甜味，且完全沒有雞肉的臭味，
加上雞腿本身的軟嫩juicy，同樣也是單吃就很美味。
滿滿的雞凍好誇張。
重口味的朋友加上蔥油醬或辣椒醬別有風味，
本身就很鮮美的雞肉加上滿滿的蔥油，鹹中帶香、又油又滑嫩，好吃沒話說。
愛吃辣的朋友加點辣椒，辣味更提升甜味，一種雞肉可變化多種吃法與口味。
以前最常買的是靠近龍門路的公園雞肉飯便當，現在又多了一家阿母ㄟ土雞飯可以選擇，
雖然不像謙謙雞肉飯有那麼多種雞肉種類可以選擇，這裡統一就是土雞肉，
不過簡單也不用猶豫症發作，價格跟份量都很滿意，推薦給愛吃雞肉的朋友。
所在地址：臺灣新北市三重區自強路五段55號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–14:00, 16:00–20:00
店家電話：0977-216-637
文章來源：Irene's 食旅．時旅
