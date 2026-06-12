三重鬧區「喪屍男」撞電桿後癱倒！警證實檢測結果為毒駕

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新北市三重區今（12）日傍晚5點多，一名男子駕駛白色轎車行經三和路二段時，突然失控撞上電線桿發出巨響。然而，事故後的場景更加詭異，駕駛竟然以搖搖晃晃的步伐下車，隨即癱倒在人行道上，神情呆滯、眼神空洞。警方唾液檢測結果顯示，男子使用了第三級毒品K他命，證實為毒駕。

新北市三重區發生一起離奇車禍，警方唾液檢測結果顯示，男子使用了第三級毒品K他命，證實為毒駕。（圖／翻攝畫面）

目擊者形容，巨大的撞擊聲嚇壞了附近的居民和夜市攤販，這名男子的狀態宛如「行屍走肉」，甚至在倒地後又爬回駕駛座發呆，完全無視周圍的騷動。警方接獲報案後迅速趕到現場，發現該名44歲的黃姓男子神情恍惚，站立不穩，隨即對其進行唾液篩檢。檢測結果顯示，男子使用了第三級毒品K他命，證實為毒駕。

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警方當場以公共危險罪將黃姓男子逮捕，並扣押其車輛，同時製作相關舉發單，案件後續將移送新北地檢署進一步偵辦。警方呼籲民眾遠離毒品，以免危害自身及他人安全。

事故現場。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

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