社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

燒金紙，燒出麵店與鄰居的衝突！新北市三重區，一間剛開業的麵店，因為燒金紙拜拜，惹得樓上鄰居不滿，一家人直衝店面找老闆踢館，鬧到警察都到場！老闆喊冤，說燒金紙一個月只燒兩次，燒得量也沒特別多。老闆反控對方，其他住戶也有燒金紙的習慣，怎麼特別針對他們。

男子拿著手機與麵店的店員，為了燒金紙的問題吵到不可開交。男子就住在這家麵店樓上，一家人不滿麵店，燒金紙的味道竄到他們家中。要店員親自到他們家中，聞聞看燒金紙的味道，雙方越吵越激烈！業者也公布監視器畫面，還原過程。不顧店內還有客人，一家人，直接衝進麵店要踢館！才惹得店員不滿，雙方因此互嗆。

三重麵店遭控「燒金紙味道」擾鄰 鄰居踢館爆衝突、老闆喊冤控針對

麵店老闆：「他們的說法是那你們自己聞看看，但其實已經燒完很久了，我們每個月拜兩次，他們就會來鬧一下這樣子，但其實我們燒的量，跟燒的時間都沒有特別多。」

事發就在新北市三重區，這家剛開業一個多月的麵店，住2樓的鄰居，不滿麵店，每逢農曆初二、十六，在門口拜拜燒金紙，味道竄到他們家中，因此才會氣得直奔店面找老闆理論。老闆認了有錯在先，但也反控對方與其他住戶都會在一樓燒金紙，覺得自己被針對，對方甚至號召網友到google評論，狂洗一星負評。





麵店老闆：「沒有等到我們下一次的改進，然後就號召網友來灌我們的一星評論，有點無奈啦我們不是已經和解了嗎，怎麼這樣背信忘義呢。」

燒金紙若要避免造成過多濃煙，除了選擇通風處，避免整疊燒以外，也不要在密集住宅區進行，若環保局接獲檢舉，到場監測汙染物超標最高可開罰10萬元。民俗習慣燒金紙，燒出店面與鄰居之間的衝突。

