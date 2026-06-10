「三重」台語唸法掀戰！李四川反嗆「笑死人」 侯友宜緩頰：聽得懂就好

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政治中心／綜合報導

國民黨新北市長李四川遭質疑將「三重」的台語唸錯，應該是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，李四川卻唸成「三重（Sam-tiông）」，李四川則反嗆「笑死人」，更指對手、民進黨參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌以及總統賴清德過去都曾唸「Sam-tiông」。對此，新北市長侯友宜今（10）日表示，「三重」、「三重埔」他都有聽過，聽得懂就好了。

對於被質疑講錯「三重」的台語，李四川上午出席活動時回應表示，自己說了六十幾年的台語，大概這六十幾年來，「被質疑的是我的台灣國語，沒有想到因為選舉，連我說台語也有問題，也在抹黑。」

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李四川表示，自己一直認為，不管是講「三重(Sam-tiông)」，還是「三重埔(Sann-tîng-poo)」都是可以的。「說實在，不能因為選舉，民進黨的人也都這樣說，他們就可以，我說就不行，我想選舉不用選到這樣，不要抹黑。」

侯友宜上午出席市政會議後，對於李四川最近講三重的台語發音「三重」被質疑唸錯一事，回應表示，大家都有在講，不管你怎麼講，這兩種講法我都有聽過，「三重」、「三重埔」都有聽過。

侯友宜認為，「聽得懂最重要，聽得懂就好了」。語言就是一個溝通，也是一個感情的連結，大家都聽得懂，大家都有在講，聽得懂就好了。

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