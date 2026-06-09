「三重」台語怎麼念？李四川發音遭在地人糾正 蘇巧慧給台階：尊重討論

對於「三重」台語發音，新北市長參選人蘇巧慧今表示，語言會隨著時間進化，尊重大家討論。（圖／蘇巧慧競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川日前前往三重滷肉飯名店拍片，片中提到「三重」台語發音唸成「Sam-tiông」，而不是在地人常說的「Sann-tîng-poo」，在網路上掀起熱議。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（9日）受訪時則緩頰，語言會隨著時間進化，尊重大家的討論。

李四川的三重「Sam-tiông」發音在網路上掀起討論，蘇巧慧今下午陪同行政院長卓榮泰出席活動前受訪表示，「我想三重埔（Sann-tîng-poo）聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以三重（Sam-tiông）我們也是會用」，語言會隨著時間進化，都尊重大家的討論。

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蘇巧慧提到，自己就有《水獺媽媽巧巧話》的說故事頻道，在教大家更多地使用自己的母語，「我想能夠使用自己的語言，自己媽媽的話、爸爸的話來傳承文化都是好事，我們鼓勵這樣的方式」。

針對民眾黨上午舉行記者會質疑她圖利妹妹蘇巧純，蘇巧慧反擊，早上的指控其實是烏龍爆料，她妹妹的公司並不是威如科技的關係企業，並不是請他們幫忙架網站，就會變成他的子公司。很遺憾選舉至今，她和她的總部從來沒有攻擊過對手，但是只要對手一發生重大爭議，對手陣營就會召開記者會攻擊她的家人，這真的很不可取。

蘇巧慧強調，她會繼續推出跟新北相關的政見願景，像是家庭照顧政見、寵物政見，甚至是週日她剛剛提出了原住民族政見等等。她會持續用正面的方式，希望新北市民能肯定這樣的方向，也讓大家知道蘇巧慧準備好了，新北隊準備好了。

至於李四川今天也提出寵物政見，蘇巧慧也再次說明，自己在5月17日就已經率先提出寵物政見，三大方向包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能，以及擴大寵物的長照實施。政見推出之後，不只是網路，在實際活動碰到很多毛小孩的主人的時候，大家都非常非常地肯定，團隊也會繼續來講更多跟毛小孩相關的事務。希望像這樣正面推出政見的方式，是未來新北市民希望看到的方式。



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