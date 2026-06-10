「三重」台語掀戰！李四川喊抹黑 蘇巧慧：從未攻擊對方也沒授意任何人

記者劉秀敏／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇出席新北市中藥商業同業公會80週年慶（圖／翻攝畫面）

國民黨新北市長參選人李四川近日將「三重」的台語唸作「Sam-tiông」而非「三重埔（Sann-tîng-poo）」引發論戰，李四川則反批抹黑，「選舉不用選到這樣」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（10）日受訪回應，她和團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊，將持續保持正面、希望的態度，繼續一起努力，往更好的新北市前進。

蘇巧慧今日上午赴三重先嗇宮出席新北市中藥商業同業公會80週年慶，身兼先嗇宮董事長的國民黨副主席李乾龍陪同李四川先行到場，不過在聽到蘇巧慧到場後，李乾龍也盡地主之誼前往迎接，兩人握手寒暄後，李乾龍熱情招呼蘇巧慧步入會場。

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隨後，蘇巧慧準備受訪時，見到李乾龍默默退到一旁，打趣地說「我以為你要跟我一起站」，李乾龍則擺擺手回應「候選人比較重要」，蘇巧慧也笑回「等一下拜拜的時候你再跟我們站」，互動自然融洽。

身兼先嗇宮董事長的國民黨副主席李乾龍迎接蘇巧慧（圖／翻攝畫面）

針對近日因「三重」的台語唸法和李四川交鋒，李四川競辦則呼籲希望不要打負面選戰，蘇巧慧表示，非常高興今天來到新北市中藥商業同業公會的80週年慶，理事長今天真的非常用心，為了籌備這場活動已經準備很久，都是老朋友，一定要來特別加油。

蘇巧慧指出，其實在這10年當中，她和中藥商公會、中醫師公會都有非常多的互動跟努力。這段期間，他們共同推動了中醫藥發展法、中醫藥振興計畫，現在還在推動設置國家級的中醫藥研究院，都是希望中醫藥能在日常生活中讓更多人受惠，這些都是大家共同的目標。

「所以，我們就是一直朝著『正面願景』這樣的態度在努力」，蘇巧慧強調，她和團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊，就持續保持這樣正面、希望的態度，繼續一起努力，往更好的新北市前進。

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